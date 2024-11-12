Трампа зацікавили два пункти з Плану перемоги Зеленського

За даними британського видання Financial Times, Дональд Трамп, який переміг на виборах президента США, під час зустрічі з главою української держави Володимиром Зеленським у вересні 2024 року проявив зацікавленість до двох пунктів його Плану перемоги — Financial Time

Повідомляється, що союзники України в Європі та США, включно з впливовими республіканцями, надали поради щодо того, як найкраще сформулювати пропозиції, які б стимулювали тісну співпрацю з Києвом, а не припиняли критично важливу допомогу країні, стверджують українські та європейські посадовці.

Дві з цих ідей були викладені в Плані перемоги Володимира Зеленського, який, за словами людей, які брали участь у його розробці, був орієнтований саме на Трампа. Пізніше ці пропозиції були представлені Трампу, коли український президент зустрівся з ним у Нью-Йорку у вересні.

Одна з них передбачала заміну частини американських військ, дислокованих у Європі, українськими військами після війни.

Інша – вперше розроблена сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом, союзником Трампа, за словами людей, які брали участь у розробці Плану перемоги Зеленського, – пропонує поділитися критично важливими природними ресурсами України із західними партнерами.