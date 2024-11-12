У Москві суд заочно заарештував суддю МКС, який видав ордери на арешт Шойгу та Герасимова

Про це повідомляє російське опозиційне видання «Медіазона».

Проти Бен Махфуда порушили кримінальну справу про незаконне взяття під варту (частина 2 статті 301 КК). Максимальне покарання за цією статтею – 4 роки колонії.

Влітку він разом із двома іншими суддями МКС – Росаріо Сальваторе Айталою та Серхіо Херардо Угальде Годінесем – видав ордери на арешт колишнього міністра оборони Росії Сергія Шойгу та начальника генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова, яких звинувачують у воєнних злочинах в Україні.

Довідково. Хайкель Бен Махфуд – юрист із Тунісу. Він став суддею МКС у березні 2024 року. Раніше російські силовики порушили кримінальні справи проти його колег, які видавали ордери на арешт Володимира Путіна та уповноваженої з прав людини Марії Львової-Бєлової.