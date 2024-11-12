Перша група добровольців з Українського легіону підписала контракти з ЗСУ Трампа зацікавили два пункти з Плану перемоги Зеленського » Українська ППО знищила 46 зі 110 російських дронів У ніч на 12 листопада російська армія атакувала Україну ракетами та безпілотниками. Силам ППО вдалося збити 46 ворожих БПЛА Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ. З 21:00 11 листопада окупанти завдали удару по Харкову зенітною керованою ракетою С-300 з Білгородщини, атакували Чернігівщину двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із Курщини, вдарили КАБами по Сумщині та Харківщині. Крім того, росіяни запустили 110 ударних БПЛА типу «Shahed» та безпілотників невстановленого типу із районів Курська, Приморсько-Ахтарська та Брянська – РФ. Станом на 11:00 відомо про збиття 46 ворожих БПЛА в Київській, Житомирській, Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Запорізькій, Чернігівській, Дніпропетровській та Миколаївській областях. Ще 60 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, також два російських БПЛА вийшли з повітряного простору України у напрямку Білорусі. «Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України», — йдеться в повідомленні.