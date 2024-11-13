Блинкен: президент Байден усилит поддержку Киева в последние месяцы президентского срока

В среду госсекретарь США Энтони Блинкен заверил НАТО, что администрация Джо Байдена усилит свою поддержку Украины в течение нескольких месяцев до возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

США «продолжат укреплять все, что мы делаем для Украины, чтобы убедиться, что она может эффективно защитить себя от российской агрессии», — сказал Блинкен. Заявление главы Госдепартамента прозвучало в штаб-квартире НАТО в Брюсселе перед запланированными встречами Блинкена с представителями стран-союзниц, в числе которых и украинские официальные лица.

Блинкен предупредил, что решение Северной Кореи отправить свои войска для участия в боевых действиях вместе с российскими силами «требует и получит твердый ответ». При этом он не стал вдаваться в подробности.

По оценкам американской, южнокорейской и украинской разведок, на войну против Украины было отправлено до 12 тысяч военнослужащих КНДР. Ожидается, что основная часть этих войск будет развернута в Курской области России, где украинские войска контролируют часть территории.

Блинкен также добавил, что Джо Байден намерен «использовать каждый день [на посту президента], чтобы продолжать делать то, что мы делали последние четыре года, а именно укреплять [Североатлантический] альянс».

В свою очередь генсек НАТО Марк Рютте заявил в ходе совместной пресс-конференции: «Очевидно, что мы должны сделать больше, чтобы Украина могла продолжать борьбу и смогла максимально отразить российское наступление и помешать [президенту Владимиру] Путину добиться успеха в Украине».

Избранный президент США Дональд Трамп ранее критиковал администрацию Байдена за предоставление Киеву десятков миллиардов долларов помощи и пообещал быстро положить конец конфликту. При этом некоторые союзники Украины опасаются, что любое поспешное урегулирование может пойти на пользу планам Кремля.

Джо Байден покидает свой пост 20 января 2025 года.