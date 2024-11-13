ОПЕК вчетверте знизила прогнози зростання попиту на нафту на 2024, 2025 роки

Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) знизила прогноз зростання світового попиту на нафту в 2024 та 2025 році, приділивши особливу увагу Китаю, Індії та іншим регіонам, що стало четвертим поспіль переглядом прогнозу у бік зниження.

Про це повідомляє Reuters.

Погіршення прогнозу підкреслює виклик, який стоїть перед ОПЕК+, що включає Організацію країн-експортерів нафти та її союзників, таких як Росія, яка раніше цього місяця відклала план збільшення видобутку нафти в грудні на тлі падіння цін.

У своєму щомісячному звіті ОПЕК заявила, що світовий попит на нафту зросте на 1,82 млн барелів на добу у 2024 році, в порівнянні з прогнозом зростання на 1,93 млн барелів на добу у жовтні.

Зазначається, що ОПЕК також знизила прогноз зростання світового попиту на нафту до 2025 року до 1,54 млн барелів на добу з 1,64 млн барелів на добу.

До серпня ОПЕК залишала прогноз незмінним з моменту його першого оприлюднення в липні 2023 року.

Основна частина зниження прогнозу на 2024 рік припала на Китай. ОПЕК знизила прогноз зростання видобутку в Китаї до 450 тис барелів на добу з 580 тис барелів на добу і повідомила, що використання дизельного палива у вересні впало в річному обчисленні сьомий місяць поспіль.

Після публікації звіту нафта втратила свої позиції, і нафта марки Brent торгується нижче 73 доларів за барель..