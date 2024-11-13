Працівник столичного ТЦК намагався накласти на себе руки: вистрелив у голову

У Печерському територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки міста Києва один із працівників здійснив спробу самогубства, наразі він перебуває в реанімації.
Джерело: співрозмовник «Української правди» в правоохоронних органах
Як уточнило джерело УП, подія сталася ще 9 листопада.
Майор Андрій Воєводін вистрелив собі в голову з пістолета. Чоловіка доставили до лікарні, зараз він перебуває в реанімації.
За словами співрозмовника УП, працівник ТЦК залишив коротку передсмертну записку зі словами «Втомився. Вибачте».
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу з позначкою «Самогубство».
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