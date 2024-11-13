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Працівник столичного ТЦК намагався накласти на себе руки: вистрелив у голову

У Печерському територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки міста Києва один із працівників здійснив спробу самогубства, наразі він перебуває в реанімації.

Джерело: співрозмовник «Української правди» в правоохоронних органах

Як уточнило джерело УП, подія сталася ще 9 листопада.

Майор Андрій Воєводін вистрелив собі в голову з пістолета. Чоловіка доставили до лікарні, зараз він перебуває в реанімації.

За словами співрозмовника УП, працівник ТЦК залишив коротку передсмертну записку зі словами «Втомився. Вибачте».

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу з позначкою «Самогубство».

13 ноября, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Украина

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