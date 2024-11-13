Росіяни в формі ЗСУ намагались прорватися на Куп’янському напрямку

У середу російські окупанти в чотири хвилі намагалися прорвати оборону бійців ЗСУ на Куп’янському напрямку, частина російських солдатів була переодягнена у форму українських військових — Генштаб

«Починаючи з 14.30, російські окупанти здійснили спробу прорвати нашу оборону на Куп’янському напрямку.

Штурмові групи противника атакували позиції українських захисників в чотири хвилі. Загалом ворог задіяв близько 15 одиниць техніки. Зокрема, танки, бойові броньовані машини та установку розмінування УР-77».

Повідомляється, що частина російських солдатів була переодягнена у форму зразка Збройних Сил України, що порушує закони та правила ведення війни і є воєнним злочином.

Захисники зупинили ворога, знищили всю його бронетехніку та ліквідували значну частину живої сили.