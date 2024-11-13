СБУ ліквідувала керівника штабу ракетних кораблів ЧФ РФ у Севастополі

В тимчасово окупованому Севастополі 13 листопада ліквідували керівника штабу ракетних кораблів ЧФ РФ Валерія Транковського — співрозмовник «Української правди» в спецслужбах

За даними джерела УП, підрив автомобіля керівника штабу 41-ї бригади ракетних кораблів та катерів ЧФ РФ Транковського — успішна спецоперація Служби безпеки України.

Внаслідок вибуху російському капітану відірвало ноги, він помер від втрати крові. Російські медіа пишуть, що за Транковським стежили близько тижня, а саморобний вибуховий пристрій було приведено в дію дистанційно.

«Транковський – воєнний злочинець, який віддавав накази на пуски крилатих ракет з акваторії Чорного моря по цивільним об’єктам в Україні. Зокрема, він обстріляв Вінницю «Калібрами» в липні 2022 року. Тоді загинуло 29 мирних жителів. Також покидьок неодноразово обстрілював Одесу та інші мирні міста, через що загинуло багато цивільних. Він був абсолютно законною ціллю з точки зору законів та звичаїв ведення війни».