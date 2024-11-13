Трамп призначить спецпредставника, який очолить переговори про припинення війни в Україні

Про це повідомляє Fox News.
За інформацією джерел, Дональд Трамп збирається призначити на посаду «мирного посланника» — людину з великим авторитетом — дуже високопоставленого спеціального представника.
Майбутній президент США доручить цьому фахівцю очолити переговори щодо закінчення війни в Україні.
«Очікується, що ця робота не буде оплачуваною. З 2017 по 2019 рік Курт Волкер працював спеціальним представником з питань ситуації в Україні та виконував свою роботу на волонтерських засадах», — пише Fox News.
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