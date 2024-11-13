Працівник столичного ТЦК намагався накласти на себе руки: вистрелив у голову ОПЕК вчетверте знизила прогнози зростання попиту на нафту на 2024, 2025 роки » Трамп призначить спецпредставника, який очолить переговори про припинення війни в Україні Переможець президентських виборів у США Дональд Трамп незабаром призначить спеціального представника, який очолить переговори про припинення війни в Україні Про це повідомляє Fox News. За інформацією джерел, Дональд Трамп збирається призначити на посаду «мирного посланника» — людину з великим авторитетом — дуже високопоставленого спеціального представника. Майбутній президент США доручить цьому фахівцю очолити переговори щодо закінчення війни в Україні. «Очікується, що ця робота не буде оплачуваною. З 2017 по 2019 рік Курт Волкер працював спеціальним представником з питань ситуації в Україні та виконував свою роботу на волонтерських засадах», — пише Fox News.