 
«  
  »

За добу ліквідували 24 танки, 56 артсистем і 1770 військових армії РФ

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

втрати росії станом на 13.11.2024

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.11.24 орієнтовно склали:
  • особового складу ‒ близько 714 380 (+1770) осіб,
  • танків ‒ 9300 (+24) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 18 896 (+49) од,
  • артилерійських систем – 20 408 (+56) од,
  • РСЗВ – 1249 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 996 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18 798 (+61),
  • крилаті ракети ‒ 2636 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 28 966 (+96) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3629 (+3) од.
13 ноября, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  