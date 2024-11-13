Ситуація в Кураховому важка, евакуація жителів планується завчасно Працівник столичного ТЦК намагався накласти на себе руки: вистрелив у голову » За добу ліквідували 24 танки, 56 артсистем і 1770 військових армії РФ Упродовж минулої доби на фронті російська окупаційна армія втратила ще низку десятків своєї техніки, а також щонайменше 1770 військових Про це інформує Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.11.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 714 380 (+1770) осіб,

танків ‒ 9300 (+24) од,

бойових броньованих машин ‒ 18 896 (+49) од,

артилерійських систем – 20 408 (+56) од,

РСЗВ – 1249 (+0) од,

засоби ППО ‒ 996 (+0) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18 798 (+61),

крилаті ракети ‒ 2636 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 28 966 (+96) од,

спеціальна техніка ‒ 3629 (+3) од.