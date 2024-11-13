За добу ліквідували 24 танки, 56 артсистем і 1770 військових армії РФ

Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.11.24 орієнтовно склали:
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особового складу ‒ близько 714 380 (+1770) осіб,
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танків ‒ 9300 (+24) од,
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бойових броньованих машин ‒ 18 896 (+49) од,
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артилерійських систем – 20 408 (+56) од,
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РСЗВ – 1249 (+0) од,
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засоби ППО ‒ 996 (+0) од,
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літаків – 369 (+0) од,
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гелікоптерів – 329 (+0) од,
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БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18 798 (+61),
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крилаті ракети ‒ 2636 (+0),
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кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
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підводні човни — 1 (+0) од,
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автомобільної техніки та автоцистерн – 28 966 (+96) од,
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спеціальна техніка ‒ 3629 (+3) од.
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