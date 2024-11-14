88% українців вірять, що Україна переможе у війні проти РФ

Більшість українців вірять, що Україна може виграти війну проти Росії, а понад 60% вважають, що війну вдасться закінчити щонайбільше через 2 роки — результати опитування соцгрупи «Рейтинг», проведеного з 27 вересня по 1 жовтня

За результатами опитування, 88% українців вірять у перемогу у війні, 10% респондентів відповіли, що не вірять.

При цьому 31% опитаних вважають, що війна в Україні закінчиться менш ніж за рік; 33% респондентів відповіли, що війна завершиться через 1-2 роки.

Опитування проводилось Соціологічною групою «Рейтинг» на замовлення Центру та аналізу соціологічних досліджень (CISR) Міжнародного республіканського інституту (IRI).

По всій території України (крім окупованих територій Криму і Донбасу) з 27 вересня по 1 жовтня 2024 року було опитано n=2000 жителів України віком від 18 років і старше. Вибірка не включає українців, які зараз не перебувають в Україні.