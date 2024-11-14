Ціни на газ у Європі зросли до річного максимуму через ризик перебою поставок із РФ

Європейські ціни на газ піднялися до найвищого рівня за рік на тлі попереджень про можливі перебої з постачанням з боку Росії.
Про це повідомляє газета Financial Times.
Європейський еталонний індекс Title Transfer Facility (TTF), який торгується на Intercontinental Exchange, у четвер вранці зріс більш ніж на 5%, досягнувши €46 за мегават-годину — це найвищий рівень з кінця листопада минулого року.
Це різке зростання сталося після того, як австрійська компанія OMV пізно ввечері у середу попередила про можливу «зупинку постачання газу» з Росії після того, як отримала €230 млн у результаті арбітражу з «Газпромом», постачальником газу.
OMV заявила, що «зарахує» цю суму у рахунки за контрактом із «Газпромом», що, за її словами, може призвести до «погіршення договірних відносин».
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