Міноборони обіцяє напрацювати законопроєкт про умови демобілізації до 18 грудня

Міністерство оборони України планує завершити роботу над законопроєктом про визначення порядку та умов звільнення військовослужбовців зі служби до 18 грудня цього року — секретар Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони і розвідки Роман Костенко в коментарі «Українській правді»

«Комітет звертався до Міністерства оборони з офіційним запитом щодо напрацювання законопроєкту про визначення порядку та умов звільнення зі служби деяких категорій військових під час воєнного стану.

Днями надійшла відповідь, в якій ідеться, що відповідно до плану МОУ проєкт буде готовий у визначений парламентом терміном – до 18 грудня 2024 року».

За словами Костенка, наразі невідомо, які механізми звільнення військовослужбовців зі служби запропонує Міноборони.