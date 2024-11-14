Перемога Трампа змусила Південну Корею переглянути плани щодо передачі зброї Україні

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела.

За словами офіційного представника, який побажав залишитися невідомим, уряд президента Юн Сук Йоля має розглянути позицію Трампа, щоб вирішити, чи варто змінювати свою давню політику відмови від надання летальної допомоги Києву.

За словами іншого урядовця, Сеул також вивчає, як підхід Трампа до війни вплине на підтримку України з боку низки країн.

В офісі президента Південної Кореї заявили, що уряд вивчить можливі сценарії військового співробітництва між країнами після розгортання військ Пхеньяном і вживатиме контрзаходів.

«Ми будемо тісно координувати свої дії з нашим союзником і партнерами в цьому процесі», — йдеться в заяві у відповідь на запитання Bloomberg про останні роздуми Південної Кореї щодо відправки зброї в Україну.