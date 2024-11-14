У Байдена хочуть подати до Конгресу запит щодо допомоги Україні на 2025 рік

Адміністрація президента США Джо Байдена, яка є чинною до інаугурації нового президента, має намір надіслати до Конгресу запит щодо нової допомоги для України на 2025 фінансовий рік.

Пряма мова радника президента США з питань нацбезпеки Джейка Саллівана: «Упродовж наступних двох місяців адміністрація надішле сигнал Конгресу, що ми хотіли б бачити додаткові кошти для України у 2025 році, аби вона мала можливість досягти найкращої позиції, найсильнішої можливої позиції для ведення переговорів».

Салліван не став коментувати, у якому вигляді адміністрація пропонуватиме Конгресу ухвалити додаткове фінансування, але акцентував, що у Байдена вважають необхідним і логічним пошук додаткових ресурсів на підтримку України.

Він також запевнив, що нинішній уряд США має намір використати кожний долар, який Конгрес вже виділив на допомогу Україні.