Безпілотники атакували військовий аеродром у Краснодарському краї РФ

У місті Кримську, що в Краснодарському краї РФ, лунали вибухи, російські Telegram-канали повідомили про атаку на військовий аеродром.

За даними російських пабліків, жителі Кримська повідомляли про численні вибухи, попередньо дрони атакували військовий аеродром «Кримськ».

За словами губернатора, «масованої атаки безпілотників» зазнали два муніципалітети. Він запевняє, що засоби ППО перехопили «кілька десятків БПЛА в Кримському і Червоноармійському районах», уламки попадали на територію приватних домоволодінь, проте обійшлося без постраждалих.

Міноборони РФ заявило, що над територією РФ нібито перехопили і знищили 51 український БПЛА: 36 – над Краснодарським краєм, 3 – над територією тимчасово окупованого Криму, 2 – над Бєлгородською областю РФ і 10 – над акваторією Азовського моря.