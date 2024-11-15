Германия отказалась принимать СПГ из России

Правительство Германии запретило государственным СПГ-терминалам принимать газ из России, написала накануне Financial Times. Запрет по сути бессрочный – вплоть «до особого уведомления».

Чиновники обосновали своё решение тем, что поставки российских энергоносителей противоречат интересам страны и в целом Евросоюза, который стремится полностью избавиться от зависимости от Москвы в энергетической сфере.

Напомним Германия прежде была крупнейшим в мире покупателем российского газа, но отказалась от него вскоре после начала широкомасштабной агрессии России против Украины в феврале 2022 года. В качестве альтернативы немецкое правительство построило несколько крупных СПГ-терминалов для поставок морским путем.

Как сказал представитель Министерства экономики и защиты климата Германии агентству Reuters, страна «принципиально не импортирует российский газ».

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила страны ЕС всей еще получают «много СПГ из России». В этой связи Урсула фон дер Ляйен задалась вопросом: «почему бы не заменить его американским, который дешевле и снижает наши цены на энергоресурсы?» (цитата по Agence France-Press). Председатель Еврокомиссии допустила, что эта тема вскоре будет обсуждена. До этого Урсула фон дер Ляйен имела телефонную беседу с избранным президентом США Дональдом Трампом.

Основными потребителями российского сжиженного природного газа на европейском континенте остаются Франция, Испания и Бельгия. Компании-импортеры этих стран работают по долгосрочным контрактам, прервать которые могут только в случае общеевропейского запрета. Брюссель уже призвал ввести подобный запрет.

России уже сложно реализовывать в Европе сжиженный природный газ, а в перспективе эти сложности судя по всему возрастут кратно, говорит в комментарии для Русской службы «Голоса Америки» экономический обозреватель и публицист Максим Блант. Впрочем, по его словам, пока еще крупные терминалы по приему СПГ, добытого в РФ, исправно работают в Испании и некоторых других европейских странах, поскольку запрет на российский СПГ не является единой политикой Евросоюза.

«Так что говорить о полной победе Брюсселя над энергетической зависимостью от России несколько преждевременно, – добавил он. – Но все движется в эту сторону. Да, одним из мощных потребителей СПГ остается Китай. Так что совсем без экспорта российский СПГ не останется. Другое дело, что китайцы покупают сырье у России, конечно, совсем не по тем ценам, по которым оно продается на европейском рынке».

Поэтому в любом случае это еще один удар по российскому экспорту и бюджетным доходам, особенно в среднесрочной и долгосрочной перспективе, констатировал Максим Блант: «Со временем Москве придется еще более радиально снижать цены, а компании-производители СПГ, если они захотят остаться в деле, будут вынуждены занимать кредиты под более высокие проценты. В конечном итоге все вместе это станет дополнительным фактором, разгоняющим инфляцию».

Судьба ряда компаний, занятых бизнесом в этой сфере, скорее всего также окажется плачевной, предполагает экономический обозреватель: «Хотя это и не точно с учетом специфики выживания бизнеса в российских реалиях. В стране уже давно существуют компании и банки, которые давно должны были бы разориться, однако все еще остаются на плаву. Но то, что государству, а через него и налогоплательщикам, придется платить больше и обычного, и инфляционного налогов, в этом нет никаких сомнений».

Что касается Германии и Евросоюза, то практика показала, что они адаптируются к изгнанию России с европейского газового рынка гораздо быстрее, чем еще совсем недавно прогнозировали многие эксперты, напомнил Максим Блант. В 2022 году у российских политиков и провластных экономистов была иллюзия, что вот сейчас Европа замерзнет, однако ничего подобного не случилось, резюмировал он.

В данном случае речь идет о поставках в Европу сжиженного природного газа только с проекта «Ямал СПГ», в свою очередь, заметил аналитик нефтегазового сектора Михаил Крутихин. Это консорциум, которым помимо российского «Новатэк» владеют концерн TotalEnergies и две китайские компании, причем доля иностранных участников предприятия составляет почти 50%, пояснил он.

«К тому же этот проект освобожден от практических всех налогов в России, поскольку он работает в специальном налоговом режиме, – продолжил собеседник «Голоса Америки». – Участники консорциума не платят налог даже на добычу полезных ископаемых, они не платят вывозную таможенную пошлин и кучу других налогов за исключением самых малозначительных и идущих в основном в местный бюджет. Поэтому говорить о немедленных негативных последствиях для российской экономики и снижении доходов, которые могли бы пойти не военные нужды, не приходится».

«Ямал СПГ» введен в строй в декабре 2017 года. На официальном портале проекта в сентябре сообщили, что совокупный объем производства СПГ достиг ста миллионов тонн с момента запуска завода.

Но в перспективе ситуация на рынке СПГ ничего хорошего России не сулит, подчеркнул Михаил Крутихин. «Все стратегические планы Кремля по развитию этой отрасли фактически сорваны. Потому что против даже еще не начатых проектов – таких, как в Якутии, “Газпромовский” на Балтике в Усть-Луге или мурманский проект “Новатэка”, – уже введены американские санкции. Всё застыло на уровне пустых идей, нет движения вперед. А ведь согласно Энергетической стратегии Москва рассчитывала занять 20-25 % мирового рынка СПГ», – заключил аналитик.

Тем временем Евросоюз разрабатывает новый санкционный пакет в отношении России, сообщает Bloomberg. По словам источников информационного агентства, ограничительные меры будут направлены против российского теневого флота.