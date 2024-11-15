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Норвегія фінансуватиме виробництво зброї і техніки в Україні

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

«Під час візиту до Осло домовилися з прем’єр-міністром Йонасом Гаром Стьоре та міністром оборони Бйорном Арільдом Грамом, що Норвегія долучиться до «данського формату» підтримки — прямого фінансування виробництва в Україні. Це дозволить швидше виготовляти й постачати необхідне озброєння для наших Сил оборони», — йдеться у повідомленні.

Крім того, обговорили міністри новий формат співпраці — «норвезьку модель». Йдеться про нову модель інвестування в українські оборонні технологічні компанії. У Міноборони України пообіцяли деталі згодом.

«Вдячний Норвегії за рішучість підтримувати Україну та готовність до поглиблення нашого партнерства», — наголосив Умєров.

15 ноября, 2024 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Украина

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