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Президент Німеччини Штайнмаєр погодив дату позачергових парламентських виборів

Про це пише ZDF.

Раніше Politico інформувало, що законодавці та представники трьох провідних німецьких політичних партій оголосили про проведення позачергових федеральних виборів 23 лютого 2025 року

У виданні зазначили, що нова дата є компромісом між лівоцентристським канцлером Олафом Шольцем і лідером консервативної опозиції Фрідріхом Мерцом.

Очікується, що Шольц отримає вотум довіри до Різдва, що дозволить провести нові вибори в лютому. Минулого тижня після декількох місяців загострення суперечок щодо витрат і способів стимулювання німецької економіки розпалася його трипартійна коаліція.

Спершу канцлер планував провести вотум довіри вже 15 січня, що б відкрило шлях до нових виборів до кінця березня. Однак, під тиском лідерів інших партій, зокрема Фрідріха Мерца з Християнсько-демократичного союзу (ХДС), канцлер вирішив прискорити процес, що зрештою привело до нової дати виборів.

15 ноября, 2024 | Category: Мир, Новини українською, Новости

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