РФ упродовж доби втратила 1520 військових

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.11.24 орієнтовно склали:
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особового складу ‒ близько 717590 (+1520) осіб,
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танків ‒ 9330 (+11) од,
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бойових броньованих машин ‒ 18968 (+21) од,
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артилерійських систем – 20492 (+20) од,
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РСЗВ – 1252 (+0) од,
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засоби ППО ‒ 999 (+2) од,
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літаків – 369 (+0) од,
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гелікоптерів – 329 (+0) од,
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БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18886 (+34),
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крилаті ракети ‒ 2641 (+1),
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кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
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підводні човни — 1 (+0) од,
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автомобільної техніки та автоцистерн – 29167 (+77) од,
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спеціальна техніка ‒ 3645 (+16).
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