ISW прогнозує значні проблеми для російської економіки у 2025 році Президент Німеччини Штайнмаєр погодив дату позачергових парламентських виборів » РФ упродовж доби втратила 1520 військових Протягом минулої доби на фронті російська окупаційна армія втратила ще 1520 своїх військових. Сили оборони також знищили 11 танків, 20 ворожих артсистем та 2 системи ППО Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.11.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 717590 (+1520) осіб,

танків ‒ 9330 (+11) од,

бойових броньованих машин ‒ 18968 (+21) од,

артилерійських систем – 20492 (+20) од,

РСЗВ – 1252 (+0) од,

засоби ППО ‒ 999 (+2) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18886 (+34),

крилаті ракети ‒ 2641 (+1),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 29167 (+77) од,

спеціальна техніка ‒ 3645 (+16).