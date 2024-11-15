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РФ упродовж доби втратила 1520 військових

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.11.24 орієнтовно склали:
  • особового складу ‒ близько 717590 (+1520) осіб,
  • танків ‒ 9330 (+11) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 18968 (+21) од,
  • артилерійських систем – 20492 (+20) од,
  • РСЗВ – 1252 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 999 (+2) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18886 (+34),
  • крилаті ракети ‒ 2641 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 29167 (+77) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3645 (+16).
15 ноября, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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