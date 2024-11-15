Україна залучить понад $1 млрд від Світового банку та €150 млн від ЄС

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він зазначив, що понад $1 млрд пільгової позики від Світового банку акумульовані завдяки урядам Японії та Великої Британії.

Додаткові €150 млн від Євросоюзу будуть спрямовані на відновлення портової інфраструктури та проєкти швидкої відбудови.

«65 млн євро з цих коштів спрямуємо на фінансування програми безкоштовного харчування учнів початкових класів у 2025 році. Це програма, яку ініціював президент України, і яка вже працює. Тепер ми забезпечуємо необхідні кошти, аби вона працювала і наступного року», — написав Шмигаль.

Він також зазначив, що від початку повномасштабного вторгнення уряд залучив понад $100 млрд зовнішнього фінансування. Найбільше коштів Україна отримала від ЄС, США, МВФ, Японії та Канади.