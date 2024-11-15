Уряд оновив критерії для бронювання працівників критичних підприємств

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він зазначив, що за результатами аудиту виявили низку «проблемних моментів», які потрібно усунути. Зокрема, регіональні та галузеві критерії критичності підприємств тепер будуть погоджуватись із Міноборони та Мінекономіки.

Крім того, для приватного сектору будуть обов’язкові зарплатний критерій та відсутність боргів перед бюджетом для бронювання працівників. Так, нарахована середня зарплата у підприємстві й у заброньованого працівника повинна бути не менше 2,5 мінімальних зарплат.

Прем’єр пояснив, що це дозволить зменшити ризик зловживань, коли компанії працевлаштовують людину заради «тіньової» домовленості про бронювання.

До того ж з 1 грудня усі бронювання будуть здійснюватися через Дію. Шмигаль зазначив, що моніторинг підприємств та організацій відбуватиметься щомісяця, щоб вони відповідали всім критеріям.

«Новий порядок діятиме з 1 грудня. Для всіх, хто вже має відстрочки, буде перехідний період на нові умови до 28 лютого. До цієї дати всі підприємства мають поновити бронювання своїх працівників згідно з новими умовами незалежно від того, як і коли воно відбувалося», — резюмував Шмигаль.