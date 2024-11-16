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На Курщині бійці ССО врятували з оточення 16 українських воїнів

Про це повідомила пресслужба Сил спеціальних операцій (ССО).

Уночі оператори ССО отримали бойову задачу вивести з оточення групу військовослужбовців з дружніх підрозділів. Протягом двох годин бійці спланували задачу та висунулися на двох броньованих Humvee на порятунок побратимів, розповіли в пресслужбі.

«Ми залетіли туди на Humvee, погрузили склад дружніх сил та вирушили назад», — розповів оператор 73 центру ССО Брюс.

У ССО зазначили, що евакуаційна група виривалася під вогнем ворожого танку та кулеметного вогню, а також FPV-дрона. Завдяки операції військовослужбовці Сил оборони успішно були евакуйовані.

16 ноября, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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