Про це Петро Андрющенко повідомив у Telegram.

«Щонайменше 30% маріупольців повертаються в окупацію. Частина — назавжди. Ще більший відсоток буде по іншим окупованих містах та громадах, там де окупація пройшла без тотального знищення», — пише Андрющенко.

Радник міського голови Маріуполя також поділився статистикою приблизно за рік — відтоді, як росіяни запровадили єдиний пункт в’їзду в окупацію в аеропорту Шереметьєво.

«Туди спробувало вʼїхати мінімум 350 тис. українців. З них від 100 до 130 — пропустили, всіх інших з різних причин — ні. Можна додати, що з тих, хто вʼїхав не менше 40% через певний час виїхали з окупації знов після оформлення нерухомості за “новими” російськими порядками та зібрав залишки з домівок. Проте, щонайменше 50-60 українців самостійно повернулись в окупацію назавжди», — пише Петро Андрющенко.

Андрющенко також пояснив мотиви людей, щоб повертатись на ТОТ.

«Це зрада не щодо людей, а щодо причин повернення. Для порівняння, лише з вересня 2023 по лютий 2024 року було позбавлено будь-якої підтримки держави понад 4 млн внутрішніх біженці. Ще раз — 4 млн людей було кинуто на виживання без забезпечення житлом, компенсаціями та будь-якими програмами підтримки. Саме на лютий-березень прийшовся найбільший пік виїзду. Виїзду, не лише повернення. Такий безглуздий крок уряду штовхнув людей за кордон та в окупацію. Чому? Спробуйте родиною на три особи прожити на вулиці. Вийде? А на 10-15 тис. грн мінімальної зарплатні — вийде? Навряд. Тому біженці побігли туди, де або є дах, власний дах. Або хоч якась допомога. Спробуйте засудити людину за небажання бути безхатьком. Виходить? Напевно, ні», — йдеться у дописі.