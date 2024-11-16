Зеленський назвав умову для перемовин з Росією Майк Тайсон поступився 27-річному Джейку Полу » Вісім танків, 28 артсистем і понад 1600 військових: втрати армії РФ за добу війни Станом на ранок суботи, 16 листопада, втрати особового складу російської окупаційної армії з початку повномасштабного вторгнення в Україну перевищили 719 тисяч військових Про це інформує Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.11.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 719 240 (+1650) осіб,

танків ‒ 9338 (+8) од,

бойових броньованих машин ‒ 18 994 (+26) од,

артилерійських систем – 20 520 (+28) од,

РСЗВ – 1252 (+0) од,

засоби ППО ‒ 999 (+0) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18 914 (+28),

крилаті ракети ‒ 2641 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 29 236 (+69) од,

спеціальна техніка ‒ 3651 (+6) од.