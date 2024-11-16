Зеленський назвав умову для перемовин з Росією

Президент Володимир Зеленський очікує підтримку України з боку новообраного президента США Дональда Трампа у разі перемовин Києва з Москвою щодо війни, а також «сильну Україну» назвав основою переговорів — Зеленський в інтерв’ю «Українському радіо»

Основною умовою український лідер назвав «сильна Україна» — на полі бою чи в дипломатії.

Також, за словами президента, підтримка цінностей та справедливості буде підтримкою України, і тут неможливий нейтралітет з боку посередника.

Пряма мова Зеленського: «Що Україна буде не наодинці з РФ, за умов, що Україна буде сильною. Які можуть бути переговори просто з вбивцею? Якщо ми говоримо з Путіним, і ми в тих умовах, які ми зараз, не посилені, – це на вході програшний статус для України. Це не про справедливий мир. Безумовно, в слабкій ситуації нема що там робити на цих переговорах.

Дуже важлива позиція Трампа, важливий дуже настрій Америки до України. Вони на боці України сьогодні.

Не можна абстрактно говорити: я посередник, тому я не можу обирати ту чи іншу сторону. Так не може бути в порушеннях міжнародного права.

Америка має зберегти позицію підтримки України в тому, що Росія агресор. Цей статус повинен залишитись. Тоді ми маємо теж думати. Це один із пунктів на вході, який дуже важливий на будь-якому майданчику перемовин. Ще повинні бути елементи нашого плану перемоги».

Зеленський також наголосив, що серйозно ставитиметься лише до розмови із Трампом, а не з його радниками.

«При всій повазі до будь-якого оточення. Це наш рівень, рівень президентів. Все повинно бути згідно з законодавством.

Поки він не пройшов інавгурацію, вони не можуть брати участь у всіх процесах і ставити на чомусь крапку. У них немає таких повноважень. Наші команди будуть працювати, щоб напрацювати правильну змістовну зустріч. Про ті чи інші лінії я зможу сказати нашому суспільству відкрито після предметної зустрічі з президентом Трампом, коли він буде в усіх повноваженнях як президент».