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«Це відповідь Путіна всім, хто телефонував і відвідував його»: Зеленський

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

«Масований комбінований удар по всіх регіонах України. За цю ніч і ранок російські терористи застосували дрони різних типів, зокрема «шахеди». Крилаті, балістичні та аеробалістичні ракети: «циркони», «іскандери», «кинджали». Загалом близько 120 ракет і 90 дронів. Наші сили ППО знищили понад 140 повітряних цілей», — звітував президент.

За його словами, ціллю ворога була наша енергетична інфраструктура по всій Україні. Є пошкодження обʼєктів від влучань та падіння уламків.

Зеленський висловив співчуття рідним та близьким загиблих у Миколаєві внаслідок атаки дрона, де двоє людей загинули та ще шестеро поранені, серед них двоє дітей. Станом на зараз є знеструмлені райони, всі необхідні сили залучені для ліквідації наслідків та відновлення, додав президент.

Він подякував всій українській протиповітряній обороні, яка була залучена до відбиття цієї атаки: зенітним ракетним військам, нашій авіації – пілотам F-16, «сушок» та МіГів, мобільним вогневим групам, РЕБ.

17 ноября, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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