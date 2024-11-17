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Під час ранкової атаки РФ пілоти F-16 збили близько 10 повітряних цілей

Про це він повідомив у соцмережах.

За словами Зеленського, впродовж тижня росіяни застосували по Україні майже 140 ракет різних типів, понад 900 керованих авіаційних бомб та більш ніж 600 ударних дронів.

«Сьогодні наші пілоти F-16 збили близько 10 повітряних цілей. Зараз триває ліквідація наслідків комбінованої атаки на нашу інфраструктуру у Рівненській, Львівській, Дніпропетровській, Волинській та Одеській областях», — додав президент.

Він наголосив, що російські терористи вкотре хочуть залякати українців холодом та відсутністю світла.

«Весь світ бачить і знає, що ми захищаємося від абсолютного зла, яке не розуміє жодної мови, окрім сили. Нам потрібна єдність, світу потрібна єдність. Лише разом можна зупинити це зло», — підкреслив Зеленський.

17 ноября, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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