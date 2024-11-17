Втрати армії РФ на війні з Україною перевищили 720 тис

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.11.24 орієнтовно склали:
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особового складу ‒ близько 720 880 (+1640) осіб,
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танків ‒ 9350 (+12) од,
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бойових броньованих машин ‒ 19 021 (+27) од,
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артилерійських систем – 20 556 (+36) од,
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РСЗВ – 1252 (+0) од,
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засоби ППО ‒ 999 (+0) од,
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літаків – 369 (+0) од,
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гелікоптерів – 329 (+0) од,
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БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18 974 (+60),
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крилаті ракети ‒ 2641 (+0),
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кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
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підводні човни — 1 (+0) од,
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автомобільної техніки та автоцистерн – 29 321 (+85) од,
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спеціальна техніка ‒ 3653 (+2) од.
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