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Через ранковий обстріл України знеструмлені залізничні ділянки Японія допоможе Україні у протидії співпраці РФ із КНДР » Втрати армії РФ на війні з Україною перевищили 720 тис Протягом минулої доби на фронті українські захисники ліквідували ще понад 1600 російських окупантів та десятки одиниць ворожої військової техніки Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.11.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 720 880 (+1640) осіб,

танків ‒ 9350 (+12) од,

бойових броньованих машин ‒ 19 021 (+27) од,

артилерійських систем – 20 556 (+36) од,

РСЗВ – 1252 (+0) од,

засоби ППО ‒ 999 (+0) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18 974 (+60),

крилаті ракети ‒ 2641 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 29 321 (+85) од,

спеціальна техніка ‒ 3653 (+2) од.