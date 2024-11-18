ЄС розширив санкції проти Ірану

18 листопада Рада ЄС ухвалила рішення розширити санкції проти Ірану через його військову підтримку загарбницької війни Росії проти України — «Європейська правда» з посиланням на пресслужбу Ради ЄС

Рішення спрямоване на використання суден і портів для передачі БПЛА, ракет і пов’язаних з ними технологій та компонентів іранського виробництва.

Нововведення запроваджує заборону на експорт, передачу, постачання або продаж з ЄС до Ірану компонентів, що використовуються у розробці та виробництві ракет і БПЛА.

ЄС також запроваджує заборону на транзакції та будь-які операції з портами та шлюзами, що перебувають у власності, під управлінням або контролем фізичних та юридичних осіб, включених до санкційного переліку. Цей захід включає доступ до інфраструктури портів і шлюзів, таких як Амірабад і Анзалі, і надання будь-яких послуг суднам.

Крім того, Рада ЄС ухвалила обмежувальні заходи проти однієї фізичної та чотирьох юридичних осіб.

До переліку потрапила судноплавна компанія Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) та її директор Мохаммад Реза Хіабані. IRISL є національним морським перевізником Ірану, і протягом багатьох років його судна були задіяні у перевезенні безпілотників для включеного до списку ЄС Корпусу вартових ісламської революції Ірану.

Рада ЄС також внесла до списку три російські судноплавні компанії – MG Flot, VTS Broker та Arapax. Їхні судна беруть участь у перевезенні через Каспійське море зброї та боєприпасів іранського виробництва, в тому числі компонентів БПЛА, для постачання російських військ, що воюють в Україні.