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Син Трампа назвав «імбецилами» тих, хто дозволив Україні бити ракетами вглиб Росії Франція та Британія дозволили Україні бити по РФ ракетами SCALP/Storm Shadow » 30 артсистем і 1560 окупантів: втрати армії РФ за добу війни в Україні Упродовж минулої доби на фронті Сили оборони ліквідували щонайменше 1560 російських військових та десятки одиниць ворожої техніки Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.11.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 722 440 (+1560) осіб,

танків ‒ 9365 (+15) од,

бойових броньованих машин ‒ 19 059 (+38) од,

артилерійських систем – 20 586 (+30) од,

РСЗВ – 1252 (+0) од,

засоби ППО ‒ 999 (+0) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19073 (+99),

крилаті ракети ‒ 2753 (+112),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 29 428 (+107) од,

спеціальна техніка ‒ 3655 (+2) од.