30 артсистем і 1560 окупантів: втрати армії РФ за добу війни в Україні

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.11.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 722 440 (+1560) осіб,
- танків ‒ 9365 (+15) од,
- бойових броньованих машин ‒ 19 059 (+38) од,
- артилерійських систем – 20 586 (+30) од,
- РСЗВ – 1252 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 999 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19073 (+99),
- крилаті ракети ‒ 2753 (+112),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 29 428 (+107) од,
- спеціальна техніка ‒ 3655 (+2) од.
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