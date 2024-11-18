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30 артсистем і 1560 окупантів: втрати армії РФ за добу війни в Україні

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

втрати росії станом на 18.11.2024

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.11.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 722 440 (+1560) осіб,
  • танків ‒ 9365 (+15) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 19 059 (+38) од,
  • артилерійських систем – 20 586 (+30) од,
  • РСЗВ – 1252 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 999 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19073 (+99),
  • крилаті ракети ‒ 2753 (+112),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 29 428 (+107) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3655 (+2) од.
18 ноября, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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