Байден дозволив бити вглиб РФ ракетами ATACMS

Про це повідомляють The New York Times та Reuters із посиланням на власні джерела.

За словами американських чиновників, зброя, ймовірно, буде спочатку використана проти російських і північнокорейських військ для захисту українських сил у Курській області РФ.

NYT наголошує, що відповідне рішення Байдена є серйозною зміною в політиці США.

«Цей вибір розділив його радників, і його зміна відбувається за два місяці до вступу на посаду новообраного президента Дональда Трампа, який пообіцяв обмежити подальшу підтримку України», — йдеться у повідомленні.

У джерелах наголосили, що дозвіл на використання українцями ракет дальнього радіуса дії, відомих як ATACMS, став відповіддю на рішення РФ залучити північнокорейські війська до бойових дій.

Високопосадовці заявили, що, хоча українці, швидше за все, спочатку застосують ракети проти російських і північнокорейських військ, Байден може дозволити їм використовувати цю зброю в інших місцях.

Як пише Reuters, Україна планує здійснити свої перші атаки на велику відстань найближчими днями, повідомили джерела, не розкриваючи подробиць через міркування оперативної безпеки.

Водночас РФ попередила, що сприйме відповідний крок як серйозну ескалацію.