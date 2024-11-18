Інспектори уряду США прозвітували про допомогу Україні, назвали корупцію основним викликом для відбудови

Питання корупції та верховенства права в Україні можуть стати основною перешкодою для повоєнного економічного відновлення та залучення іноземних інвестицій. Про це йдеться у квартальному звіті інспекторів уряду США.

Інспектори уряду США, які проводять внутрішній аудит діяльності відповідних відомств, 14 листопада видали спільний звіт за результатами перевірки операції «Атлантична рішучість», що включає протидію Росії в Україні та Європі.

Звіт, що охоплює період з 1 липня до 30 вересня 2024 року підписали Роберт Сторч, інспектор Пентагону, Карделл Річардсон, заступник інспектора Державного департаменту та Пол Мартін, інспектор USAID.

У звіті зазначається оцінка Державного департаменту США про те, що Україна віддана подоланню корупції, зміцнює незалежні антикорупційні інституції та втілює реформи в рамках євроінтеграції.

Водночас документ вказує на занепокоєння медіа, що корупція ускладнює шлях України до євроінтеграції. Також йдеться про політичний тиск на наглядову раду «Укренерго», що викликало занепокоєння ЄС та міжнародних фінансових інституцій. Західні посадовці офіційно закликали український уряд скасувати ці дії, заявивши, що це може зруйнувати їхню колективну спроможність підтримувати «Укренерго» та інші пріоритети енергетичної безпеки, заявили автори.

«Міжнародні спостерігачі очікують, що зима 2024-2025 буде складною для України, через масштабні та тривалі руйнування Росією української енергоінфраструктури, а також нестачу кваліфікованих кадрів в енергетиці», — мовиться в документі.

Пункт щодо корупції включено у короткий виклад основних положень звіту інспекторів.

У викладі також наводиться огляд допомоги та розвитку подій за квартал:

— Автори наводять основні показники допомоги США з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. З лютого 2022 року Конгрес виділив щонайменше $182.99 млрд на стримування Росії та відповідь на війну. Зокрема $131.6 млрд на безпекову допомогу, включно з $46.5 млрд — збільшення військової діяльності США в Європі і $45.78 млрд на поповнення зброї та боєприпасів наданих ЗСУ. $43.84 млрд було виділено на програми управління та розвитку, понад половина з цих коштів пішла на виплату зарплат українським держслужбовцям. Крім того, $40.08 млрд було виділено на гуманітарну допомогу.

США продовжили поставляти Україні машини, боєприпаси, зброю, артилерію та снаряди, міни та руйнівне обладнання. У звіті зазначається, що ЗСУ надають перевагу швидкісним та маневровим Bradley над американськими танками Abrams.

— Операція ЗСУ у Курську. Автори звіту діляться оцінками оборонної розвідки США, про те, що курська операція мала тактичний успіх, але не відвернула значну кількість російських сил зі Сходу України.

— F-16. ЗСУ вперше застосували винищувачі F-16 для виконання бойових завдань, в основному для оборони міст від обстрілів. 26 серпня український пілот загинув в катастрофі F-16 під час збиття російських ракет. Пентагон розслідував збиття і врахує результати в навчанні пілотів ЗСУ, мовиться у документі.

— Удари ЗСУ по російських активах. Удари ЗСУ проти російського флоту та енергетики не мали значного впливу на здатність Росії вести війну, йдеться у звіті з посиланням на військову розвідку США. Хоча Росія забрала свої кораблі з Криму, цілі в Україні залишаються в досяжності для його керованих ракет. Дев’ять ударів по нафтогазовій інфраструктурі Росії призвели до короткострокових локалізованих збоїв у електропостачанні, але Росія має надлишкові потужності енергомережі, що дозволило їй відновити постачання, мовиться у звіті.

— Нове командування НАТО. НАТО формує нове командування з безпекової допомоги та навчання для України у Німеччині. Сотні міжнародних службовців буде переведено до командування.

— Підтримка бюджету. USAID надало додаткову допомогу Україні обсягом $3.9 млрд в рамках загального асигнованого пакету бюджетної підтримки, схваленого США в квітні 2024 року обсягом 7.87 млрд дол. Кошти пішли на фінансування виплат службам надзвичайних ситуацій, заробітньої плати працівникам освітньої системи, держслужбовцям, допомоги переміщеним особам, житлових та комунальних субсидій, вказують автори звіту.

— Санкції. За квартал уряд США розширив санкції проти Росії і вніс до санкційного переліку понад 400 осіб та організацій за підтримку Росії. На кінець вересня майже 5200 осіб та організацій було під санкціями США в рамках протидії Росії, йдеться в документі.