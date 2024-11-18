Команда Трампа хоче покарати офіцерів, які виводили війська з Афганістану

Про це повідомляє NBC News з посиланням на власні джерела.

Згідно з повідомленням, американські високопосадовці, залучені до цього процесу, планують створити комісію для детального розслідування, яка має на меті з’ясувати, хто саме брав участь у прийнятті рішень щодо виводу військ та яким чином він був реалізований. Ця ініціатива також передбачає розгляд можливих звинувачень, таких як державна зрада.

«Вони ставляться до цього дуже серйозно», — підкреслив співрозмовник видання.

У виданні зазначили, в розслідуванні беруть участь колишні високопосадовці, зокрема Метт Флінн, який раніше займав ключову посаду в міністерстві оборони США. Проте його адвокат, Марк С. Заїд, заперечує будь-яку причетність Флінна до цієї ініціативи.

«Метт Флінн не має нічого спільного з перехідною командою Трампа, не кажучи вже про те, що він очолює будь-яку перевірку з питань військової юстиції», — заявив адвокат.

Джерела в адміністрації Байдена стверджують, що скептично ставляться до звинувачень у зраді, зазначаючи, що військові виконували накази президента. Незалежний огляд 2022 року, проведений спеціальним генеральним інспектором з реконструкції Афганістану, вказав на помилки як адміністрації Трампа, так і Байдена, які призвели до хаотичного виведення військ.

За словами американських чиновників, перехідна команда Трампа розглядає можливість відкликання деяких командирів на військову службу для подальшого судового розгляду.