 
«  
  »

Комітет ВР схвалив проєкт держбюджету-2025 до другого читання

Комітет з питань бюджету Верховної Ради ухвалив проєкт державного бюджету на 2025 рік до другого читання і вніс фінальні правки.

Про це повідомила голова бюджетного комітету ВР Роксолана Підласа.

Основні зміни, які запропонували депутати:

  • Великобританія надасть Україні кредит у розмірі 2 млрд доларів (близько 90 млрд грн) для покриття військових витрат, зокрема на закупівлю зброї. Ці кошти будуть відображені у спецфонді зовнішніх запозичень та спрямовані на видатки Міноборони.
  • Залишено 4% податку на доходи фізичних осіб (крім військового збору) в громадах, що означає загальну частку в 64% для місцевих бюджетів. Ці кошти підуть на покриття витрат за комунальні послуги та енергоносії. Водночас скасовано субвенцію обласним бюджетам на покриття різниці в тарифах на суму 12,2 млрд грн.
  • Прифронтові громади отримали право не перераховувати реверсні дотації до державного бюджету, що вивільнить 593 млн грн для місцевих потреб.
  • «Укрзалізниці» виділено додаткові 128 млн грн на співфінансування європейського проєкту розвитку залізничної інфраструктури.
  • Національній академії наук виділили додатково 277,1 млн грн, зокрема для фінансування досліджень у військовій сфері.
  • З бюджету виключили можливість політичним партіям купувати військові облігації внутрішньої державної позики (ОВДП).
  • Скасовано зобов’язання для лікарень тримати кошти на рахунках у Казначействі.

Решта положень залишилися без змін і затверджені у тому вигляді, в якому їх подавав уряд. Далі документ очікує голосування у сесійній залі в другому читанні та затвердження в цілому.

18 ноября, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  