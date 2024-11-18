Комітет ВР схвалив проєкт держбюджету-2025 до другого читання

Комітет з питань бюджету Верховної Ради ухвалив проєкт державного бюджету на 2025 рік до другого читання і вніс фінальні правки.
Про це повідомила голова бюджетного комітету ВР Роксолана Підласа.
Основні зміни, які запропонували депутати:
- Великобританія надасть Україні кредит у розмірі 2 млрд доларів (близько 90 млрд грн) для покриття військових витрат, зокрема на закупівлю зброї. Ці кошти будуть відображені у спецфонді зовнішніх запозичень та спрямовані на видатки Міноборони.
- Залишено 4% податку на доходи фізичних осіб (крім військового збору) в громадах, що означає загальну частку в 64% для місцевих бюджетів. Ці кошти підуть на покриття витрат за комунальні послуги та енергоносії. Водночас скасовано субвенцію обласним бюджетам на покриття різниці в тарифах на суму 12,2 млрд грн.
- Прифронтові громади отримали право не перераховувати реверсні дотації до державного бюджету, що вивільнить 593 млн грн для місцевих потреб.
- «Укрзалізниці» виділено додаткові 128 млн грн на співфінансування європейського проєкту розвитку залізничної інфраструктури.
- Національній академії наук виділили додатково 277,1 млн грн, зокрема для фінансування досліджень у військовій сфері.
- З бюджету виключили можливість політичним партіям купувати військові облігації внутрішньої державної позики (ОВДП).
- Скасовано зобов’язання для лікарень тримати кошти на рахунках у Казначействі.
Решта положень залишилися без змін і затверджені у тому вигляді, в якому їх подавав уряд. Далі документ очікує голосування у сесійній залі в другому читанні та затвердження в цілому.
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