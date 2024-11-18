Le Figaro уточнило новину про дозвіл від Франції та Британії Україні бити по РФ ракетами SCALP і Storm Shadow

Про це повідомляє Le Figaro.

У неділю, 17 листопада, видання Le Figaro повідомило, що Велика Британія та Франція надали дозвіл Україні завдавати ударів углиб по території Росії за допомогою своїх ракет SCALP / Storm Shadow після того, як США дозволи використовувати їхню далекобійну зброю.

Виправлено: станом на понеділок, 18 листопада, повідомлення було виправлено. Текст новини тепер звучить так: «У канцеляріях вже вирували дебати щодо дозволу на використання західних ракет проти російської території. Еммануель Макрон висловився за це під час державного візиту до Німеччини у травні 2024 року».

У новині Le Figaro йшлось про те, що Британія і Франція ще раніше дозволяли удари по Росії, а не про окреме рішення після дозволу бити ATACMS.