Британська розвідка прогнозує високі втрати РФ у 2025 році

Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

Так, середньодобові втрати російських військ (убитими та пораненими) в Україні в жовтні 2024 року досягли нового максимуму — показник втрат склав 1354 особи на добу.

«Це вже другий місяць поспіль, коли російські війська зазнають нових рекордних для війни середньодобових втрат», — йдеться у повідомленні.

За словами британців, середньодобові втрати за перші 12 днів листопада 2024 року становлять 1498 осіб, що свідчить про те, що ця траєкторія, ймовірно, продовжиться.

Як пишуть розвідники, жовтень 2024 року став «найдорожчим місяцем» війни для Росії: за даними Генерального штабу України, втрати РФ склали 41 980 осіб, порівняно з попереднім максимумом у 39 110 осіб, зафіксованим у травні 2024 року.

За останній місяць Росія збільшила темпи наступальних операцій, намагаючись відтіснити українські війська на кількох фронтах, включаючи Курськ, східніше річки Оскіл, Торецьк, Покровськ і Вугледар.

«Росія, найімовірніше, продовжуватиме зазнавати високих втрат протягом року, продовжуючи атаки мотопіхоти на кількох напрямках протягом всієї зими», — додали у розвідці.