Джонсон закликав дати Україні кредит на $500 млрд і оголосити дату її вступу в НАТО

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав надати Україні кредит обсягом 500 млрд доларів, аби вона могла завершити війну, та оголосити дату, коли Україна стане членом НАТО.

Про це він написав у соцмережі Х (Twitter), повідомляє «Європейська правда».

Джонсон опублікував свою заяву з нагоди наближення 1000-го дня повномасштабного вторгнення РФ.

Він назвав чудовою новиною, що президент США Джо Байден нарешті дав українцям дозвіл на використання ракет ATACMS проти російських баз.

Політик наголосив, що Британія і Франція повинні негайно симетрично ухвалити рішення щодо використання крилатих ракет Storm Shadow/SCALP.

«Крім того, настав час надати українцям фінансову вогневу міць для виживання і перемоги в цьому конфлікті, надавши їм кредит на кшталт ленд-лізу у розмірі 500 млрд доларів, який вони будуть в змозі повернути», – вважає колишній прем’єр Британії.

Він заявив, що також вкрай важливо вирішити питання про те, куди насправді належить Україна.

«Це означає, що ми повинні мати мужність і логіку, щоб надати українцям гарантії безпеки, яких вони потребують, і оголосити дату в найближчому майбутньому, коли Україна вступить до НАТО», – зазначив Джонсон.

Разом ці заходи, вважає британський політик, переконають Путіна в тому, що він зробив величезну помилку, розпочавши своє вторгнення, і що він ніколи не зможе підкорити український народ.