Російські командири наказують розстрілювати військовополонених ЗСУ, — перехоплення ГУР

Про це повідомляє Головне управління розвідки.
«Зафіксований факт — черговий доказ цілеспрямованої геноцидної політики окупаційної армії у розпочатій Росією злочинній війні проти України», — йдеться у повідомленні.
Зафіксовано, що росіяни цілеспрямовано наказують здійснювати воєнний злочин — розстріляти полоненого.
Також у перехопленні підтверджується важке поранення окупанта із позивним «Гроза». Зазначається, що російському військовому із позивним «Гриф», що перебував в одній групі з «Грозою», наказують перетягнути того джгутом, надати знеболювальне, зайняти позицію та відстрілюватись.
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