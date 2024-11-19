Джонсон закликав дати Україні кредит на $500 млрд і оголосити дату її вступу в НАТО Британська розвідка прогнозує високі втрати РФ у 2025 році » Російські командири наказують розстрілювати військовополонених ЗСУ, — перехоплення ГУР У радіоперехопленні, здобутому воєнними розвідниками на фронті, зафіксовано, як російські командири дають наказ розстріляти українського полоненого Про це повідомляє Головне управління розвідки. «Зафіксований факт — черговий доказ цілеспрямованої геноцидної політики окупаційної армії у розпочатій Росією злочинній війні проти України», — йдеться у повідомленні. Зафіксовано, що росіяни цілеспрямовано наказують здійснювати воєнний злочин — розстріляти полоненого. Також у перехопленні підтверджується важке поранення окупанта із позивним «Гроза». Зазначається, що російському військовому із позивним «Гриф», що перебував в одній групі з «Грозою», наказують перетягнути того джгутом, надати знеболювальне, зайняти позицію та відстрілюватись.