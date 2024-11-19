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Російські командири наказують розстрілювати військовополонених ЗСУ, — перехоплення ГУР

Про це повідомляє Головне управління розвідки.

«Зафіксований факт — черговий доказ цілеспрямованої геноцидної політики окупаційної армії у розпочатій Росією злочинній війні проти України», — йдеться у повідомленні.

Зафіксовано, що росіяни цілеспрямовано наказують здійснювати воєнний злочин — розстріляти полоненого.

Також у перехопленні підтверджується важке поранення окупанта із позивним «Гроза». Зазначається, що російському військовому із позивним «Гриф», що перебував в одній групі з «Грозою», наказують перетягнути того джгутом, надати знеболювальне, зайняти позицію та відстрілюватись.

19 ноября, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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