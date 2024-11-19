Росіяни атакували дронами гуртожиток у Глухові на Сумщині: є загиблі

Про це інформує Сумська ОВА.

«Учора, 18 листопада, пізно ввечері ворог атакував один із гуртожитків у Глухові, спрямувавши на мирних мешканців два ударних БПЛА типу «Шахед»», — ідеться в повідомленні.

За даними обласної прокуратури, під атакою ворожих дронів цієї ночі опинився гуртожиток одного з навчальних закладів у Глухові.

Зазначається, що станом на ранок 19 листопада відомо про 6 загиблих, серед яких 8-річний хлопчик. Крім того, внаслідок атаки поранено 12 людей, зокрема двох дітей.

В ОВА додали, що наразі тривають аварійно-рятувальні роботи. Під завалами ще можуть перебувати мешканці.

Як розповіла членкиня правління ГО «Інтелект Сумщини» Андріана Костенко в ефірі Еспресо, близько 23:00 в місті Глухів пролунали вибухи. Посилаючись на дані ЗМІ, вона додала, що серед загиблих – мама та дитина.

«Як бачимо, для ворога вже стало звичним обстрілювати приватний сектор і густонаселені житлові райони. Це черговий удар по багатоповерховому будинку», — наголосила Костенко.

Президент України Володимир Зеленськй відреагував на черговий російський обстріл цивільної інфраструктури. За його словами, кількість загиблих у Глухові збільшилася до семи.