У Тбілісі поліція знесла наметове містечко протестувальників Росіяни атакували дронами гуртожиток у Глухові на Сумщині: є загиблі » Сили оборони уразили військовий арсенал РФ на Брянщині У ніч на 19 листопада підрозділи Збройних Сил України завдали вогневого ураження по арсеналу 1046 центру матеріально-технічного забезпечення у районі міста Карачев Брянської області РФ Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Станом на 02:30 було зафіксовано 12 вторинних вибухів та детонація в районі цілі. «Ураження складів з боєприпасами для армії російських окупантів з метою припинення збройної агресії РФ проти України триватиме», — йдеться у повідомленні. Раніше керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко та паблік «Кримський вітер» повідомляли про удар по 67-му арсеналу ГРАУ РФ «У Брянській області удар по 67-му арсеналу ГРАУ РФ. Там були артилерійські боєприпаси, включно з каендеерівськими до їхніх систем, КАБи, зенітні ракети та боєприпаси до РСЗВ», — повідомив Коваленко. Як повідомляє «Кримський вітер», безпілотники атакували цей військовий арсенал 9 жовтня.