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Сили оборони уразили військовий арсенал РФ на Брянщині

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Станом на 02:30 було зафіксовано 12 вторинних вибухів та детонація в районі цілі.

«Ураження складів з боєприпасами для армії російських окупантів з метою припинення збройної агресії РФ проти України триватиме», — йдеться у повідомленні.

Раніше керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко та паблік «Кримський вітер» повідомляли про удар по 67-му арсеналу ГРАУ РФ

«У Брянській області удар по 67-му арсеналу ГРАУ РФ. Там були артилерійські боєприпаси, включно з каендеерівськими до їхніх систем, КАБи, зенітні ракети та боєприпаси до РСЗВ», — повідомив Коваленко.

Як повідомляє «Кримський вітер», безпілотники атакували цей військовий арсенал 9 жовтня.

19 ноября, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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