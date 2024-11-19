Сили оборони уразили військовий арсенал РФ на Брянщині

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Станом на 02:30 було зафіксовано 12 вторинних вибухів та детонація в районі цілі.
«Ураження складів з боєприпасами для армії російських окупантів з метою припинення збройної агресії РФ проти України триватиме», — йдеться у повідомленні.
Раніше керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко та паблік «Кримський вітер» повідомляли про удар по 67-му арсеналу ГРАУ РФ
«У Брянській області удар по 67-му арсеналу ГРАУ РФ. Там були артилерійські боєприпаси, включно з каендеерівськими до їхніх систем, КАБи, зенітні ракети та боєприпаси до РСЗВ», — повідомив Коваленко.
Як повідомляє «Кримський вітер», безпілотники атакували цей військовий арсенал 9 жовтня.
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