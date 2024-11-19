У Тбілісі поліція знесла наметове містечко протестувальників

Про це пише News Georgia.

Там зазначили, що станом на 11:00 (9:00 за київським часом) учасники акції залишаються неподалік ТДУ, їм перегороджує шлях поліцейський кордон.

За даними правозахисних організацій, після розгону акції поліція затримала 12 людей. Згодом під розписку відпустили оператора опозиційного телеканалу Mtavari та двох жінок.

У виданні додали, що наразі немає інформації про постраждалих унаслідок дій поліції, водночас відомо щонайменше про двох людей, які перебувають у лікарні.

Про це інформує проєкт Радіо Свобода Ехо Кавказу.

Як розповіли журналісти з місця подій, до наметового містечка прибули спецпризначенці, а також доправили водомети. Правоохоронці закликали протестувальників відкрити автомобільний рух, перекритий із 17 листопада. Відтак поліція звільнила проїжджу частину від наметів і барикад, які перекривали дорогу.

Згодом видання додало, що спецзасобів МВС не використало. Проте о 06:20 стало відомо, що поліція почала затримувати учасників акції протесту, виникли сутички.