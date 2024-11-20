МВФ трохи покращив прогноз зростання ВВП України

Міжнародний валютний фонд несуттєво покращив прогноз зростання реального ВВП України до 4% у 2024 році, а також до 2,5-3,5% у наступному.

Про це йдеться в повідомленні Фонду за підсумками шостого перегляду програми EFF для України.

Зазначається, що економіка продовжує демонструвати стійкість попри руйнівні виклики, пов’язані з війною Росії в Україні, яка триває вже 1000 днів. Очікується, що зростання реального ВВП у 2024 році становитиме 4%, однак у 2025 році прогнозується уповільнення до 2,5-3,5%.

«Як і очікувалося, інфляція підвищилася, сягнувши 9,7 відсотка в річному вимірі в жовтні, головним чином через зростання витрат на продукти харчування та робочу силу, але інфляційні очікування залишаються на стабільному рівні.

Наприкінці жовтня 2024 року валові міжнародні резерви становили 36,6 мільярда доларів США завдяки продовженню великої зовнішньої офіційної підтримки. Однак ризики залишаються надзвичайно високими з огляду на невизначеність щодо інтенсивності та тривалості війни, в тому числі через триваючі атаки на енергетичну інфраструктуру», — йдеться в повідомленні.

Оновлені показники є більш оптимістичні для України, зокрема, за очікуваними підсумками нинішнього року. Так, в останній доповіді «Перспективи світової економіки» (WEO) Фонд прогнозував максимальне зростання для України в 2024 році на рівні 3,0%, а в 2025 році – не вище 2,5%.

У МВФ також повідомили, що додатковий бюджет на 2024 рік і бюджет на 2025 рік відповідають програмним параметрам. Очікується, що дефіцит бюджету в 2025 році сягне 19% ВВП, що відображає поточні потреби у видатках через війну.