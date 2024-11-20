США дозволили Україні бити далекобійними Storm Shadow

За даними британського видання The Times, урядовці Великої Британії заявляють, що США дозволили Україні використовувати ракети Storm Shadow для ударів по РФ. «Переломний момент» настав, коли Росія залучила до війни солдатів КНДР — The Times

Деталі: Видання посилається на високопоставлене джерело в уряді, яке раніше в приватному порядку казало, що прем’єр Великої Британії Кір Стармер хоче дозволити Україні використовувати зброю на свій розсуд для самооборони і Британія вже кілька місяців чинить тиск на США з цього питання.

США спочатку не давали дозволу на використання своїх технологій для ракет Storm Shadow в Росії, оскільки були занепокоєні можливою ескалацією конфлікту.

За словами джерела в Міністерстві закордонних справ, «переломний момент» настав, коли Росія залучила північнокорейських військових, що було розцінено як «значна ескалація».

Тепер очікується схвалення з боку США щодо Storm Shadow, особливо з огляду на те, що Україна вже використовувала американські далекобійні ракети для ударів по РФ.