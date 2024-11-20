Україна має близько 50 ракет ATACMS у своєму розпорядженні

Про це пише The Times.

У матеріалі йдеться, що ATACMS не вистачає, оскільки вони «високо цінуються у всьому світі». США експортували їх, зокрема, в Польщу, Австралію, Південну Корею, Румунію, Грецію, Туреччину й Марокко. Таким чином, Україна опинилася в кінці списку.

«Хоча Пентагон не надав жодних цифр, вважається, що київський уряд має лише близько 50 ракет на цей час», — зауважує The Times.

Водночас журналісти зазначають, що Київ має достатньо ракетних установок HIMARS і MLRS для запуску. Однак українському командуванню потрібно ретельно обирати цілі у РФ для атак, адже постачання є обмеженим.