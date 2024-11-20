За 1000 днів повномасштабного вторгнення Україна уразила понад 25% основних військових кораблів РФ у Чорному морі

Про це повідомляє міністерство Великої Британії.

Як пише відомство, до широкомасштабного вторгнення російське керівництво майже напевно сприймало Військово-морські сили Російської Федерації та Чорноморський флот як невіддільні компоненти своєї стратегічної морської могутності.

«Після 1000 днів війни військово-морський потенціал Росії в Чорному морі був значно виснажений завдяки високоефективним українським операціям», — йдеться у повідомленні.

За даними британської розвідки, українські сили знищили або пошкодили понад 25% основних російських військових кораблів, що діяли в Чорному морі. Зокрема це потоплення флагмана Чорноморського флоту, крейсера «Москва», який раніше був найсучаснішою платформою протиповітряної оборони.

Як наслідок, пишуть британці, Чорноморський флот Росії був змушений перемістити всі свої основні кораблі зі своєї «історичної бази» в Севастополі до Новоросійська у східній частині Чорного моря. Російські підрозділи, що діють в регіоні, також були змушені адаптувати свою тактику і змінити райони, в яких вони діють.

«Незважаючи на те, що Чорноморський флот Росії наразі обмежений східною частиною Чорного моря, він зберігає здатність завдавати удари з великої відстані по території України на підтримку сухопутних операцій», — йдеться у повідомленні.