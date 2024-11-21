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1510 військових: втрати РФ за добу війни в Україні

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.11.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 727 250 (+1510) осіб,
  • танків ‒ 9398 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 19 143 (+24) од,
  • артилерійських систем – 20 731 (+50) од,
  • РСЗВ – 1253 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 1003 (+2) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19 259 (+57),
  • крилаті ракети ‒ 2756 (+0) од,
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 29 745 (+97) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3674 (+0) од.
21 ноября, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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