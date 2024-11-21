Росія пригрозила ударом по Польщі

У Міністерстві закордонних справ Росії назвали провокацією відкриття у Польщі бази протиракетної оборони США та пригрозили потенційним ударом по ній; Варшава назвала звинувачення Москви неадекватними — «Європейська правда» з посиланням на повідомлення RMF24

Речниця російського МЗС Марія Захарова назвала провокацією розміщення на території Польщі бази протиракетної оборони США, заявивши, що це вписується у тривалу практику розміщення інфраструктури НАТО ближче до кордонів Росії.

Захарова заявила, що це «збільшує загальний рівень ядерної загрози» та що Росія розглядає базу як одну з пріоритетних цілей і «за необхідності» готова буде завдати по базі удару наявними у неї засобами.

Речник МЗС Польщі Павел Вронський у відповідь наголосив, що база має оборонний характер.

«Її мета – перехоплювати балістичні ракети, зокрема від країн, політика яких грунтується на постійних погрозах комусь, заявах, що вони кудись вторгнуться… Якщо Росія поновить погрози, це означає, що у майбутньому США і НАТО доведеться посилювати ППО на всьому східному фланзі, щоб такі погрози ставали нереалістичними для виконання», – зазначив Вронський.