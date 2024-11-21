США ввели санкции против Газпромбанка и десятков финансовых учреждений России

Третий по величине российский банк — Газпромбанк, который оставался до сих пор вне санкций, шесть его дочерних компаний, действующих за пределами РФ, а также более 50 международных российских банков, 40 российских регистраторов ценных бумаг и 15 российских финансовых чиновников — попали в четверг под санкции США.

«Сегодня Соединенные Штаты вводят новые существенные санкции в отношении Газпромбанка и более чем 50 финансовых учреждений, чтобы еще больше подорвать способность России использовать международную финансовую систему для финансирования и ведения своей жестокой войны против народа Украины», — заявил в четверг Джейк Салливан, советник по национальной безопасности США.

Салливан подчеркнул, что это ответ на российскую агрессию и шаги США направленные на усиление давления на Кремль.

По словам советника по национальной безопасности, «президент Байден возглавляет международные усилия стран G7 и других союзников и партнеров США для того, чтобы привлечь Россию к ответственности за ее агрессию».

«Сегодняшние санкции еще больше ограничат злоупотребление Россией международной финансовой системой для финансирования ее войны против Украины», — добавил Салливан.

С аналогичным заявлением выступила и министр финансов США Джанет Йеллен, отметившая, что санкции, направленные против самого крупного остававшегося несанкционированным российского банка, еще больше ослабят военные усилия России и «затруднят Кремлю возможность обойти санкции США, а также финансировать и оснащать свои вооруженные силы», сообщает Associated Press.

Помимо прочего, эти санкции лишают физических лиц, банков и компаний доступа к любой собственности или финансовым активам, хранящимся в США, и не позволяют американским компаниям и гражданам вести с ними бизнес.

Минфин в своем заявлении пояснил, что Газпромбанк является для России средством финансирования и обеспечения военных действий против Украины, так как он используется в качестве банка, через который осуществлются платежи военным и компенсации семьям погибших в боях.

Газпромбанк сыграл свою роль в сохранении поставок российского природного газа в Европу, обрабатывая платежи от иностранных клиентов.

Предыдущие раунды санкций не касались российского газа, поскольку экономика Европы находилась в зависимости от него, однако теперь союзники США на континенте гораздо меньше зависят от российского газа, импорт которого сократился примерно до 18%.

Россия прекратила большинство поставок в 2022 году, пытаясь ввергнуть Европу в энергетический кризис. Европейские правительства и коммунальные предприятия теперь выстраивают альтернативные поставки, в основном за счет сжиженного пориродого газа, привезенного на судах из США и Катара.

Ранее санкции против Газпромбанка ввели Канада и Великобритания.

Украина заявляет, что прекратит в конце года поставки российского газа по трубопроводу, идущему через Украину в Европу, это — около 4% импорта газа в Европу.

Недавно «Газпром» прекратил поставки по этому трубопроводу австрийской энергетической компании OMV из-за коммерческого спора. Тогда OMV заявила, что у нее много резервов и она может найти альтернативные поставки в другом месте.

Министерство экономики Словакии анализирует новые санкции США против Газпромбанка и изучает их потенциальное влияние на экономику страны, заявило в четверг агентству Reuters министерство.

Государственный покупатель газа Словакии SPP имеет долгосрочный контракт с Газпромом и пока продолжает закупать российский газ.

ЕС поставил цель прекратить весь импорт российского природного газа к 2027 году.