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В Україні знизилася швидкість інтернету через реліз гри «S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля»

Про це повідомляє «РБК-Україна».

Так, користувачі оператора Vodafone Ukraine почали скаржитися на різке падіння швидкості роботи інтернету, зокрема домашнього оптичного. Натомість у компанії в коментарях зазначили, що спостерігається «значне падіння швидкості інтернету у користувачів Vodafone та інших провайдерів України».

«Трафік збільшився понад у два рази. Причина: реліз гри S.T.A.L.K.E.R. 2 і зріст попиту на інтернет. Очікуємо на стабілізацію ситуації!» — написав оператор.

Таку ж саму причину зазначили оператори Triolan, «Ланет» і Nashnet.

«624,7 Гбіт/с на піку — це більше, ніж звичний рівень, і це лише початок. Адже сотні тисяч сталкерів вирушили до Зони одночасно: завантажують гру, транслюють свої пригоди та влаштовують марафони», — йдеться в заяві «Ланет».

Довідково. «S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля» — це продовження культової серії, яка здобула прихильність мільйонів гравців у всьому світі. Гра поєднує в собі елементи шутера від першої особи, симулятора та жаху.

GSC Game World — це українська компанія-розробник відеоігор, заснована в 1995 році. Вона відома завдяки серіям ігор S.T.A.L.K.E.R. та «Козаки».

21 ноября, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Украина

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